Devisenmarkt Warum der Euro noch lange weich bleibt

Das Budgetdefizit von fast fünf Prozent und die Inflationsrate von 9,9 Prozent waren auch vor den angekündigten Steuersenkungen schon viel zu hoch. Die staatlichen Unterstützungsprogramme zur Senkung der Energiekosten werden mit rund 100 Milliarden Pfund veranschlagt, setzen aber aufgrund ihrer Ausgestaltung kaum Anreize zur Senkung des Energieverbrauchs. Die steuerlichen Entlastungen kommen hauptsächlich Besserverdienenden und Unternehmen zugute und dürften daher nur geringe Wachstumseffekte zur Folge haben. Gleichzeitig steigt der Kapitalbedarf des Staatssektors weiter, ohne die Attraktivität des Währungsraums für Kapitalzuflüsse zu erhöhen. Die Folge sind höhere Anleiherenditen und eine schwächere Währung – was wiederum die Importe weiter verteuert.

Für die Bank of England heißt das: Sie wird die Leitzinsen erheblich stärker erhöhen müssen, um das Pfund zu stabilisieren. Für Anleger heißt das: am besten short gehen – oder auf einen Kurswechsel der Regierung hoffen.

Das Hoch über den Alpen

Mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte hat die Schweizer Nationalbank als letzte Zentralbank die Phase der Negativzinsen beendet, worauf der Schweizer Franken gegenüber dem Euro zunächst an Wert verlor. Mittelfristig jedoch steht er unter Aufwertungsdruck. Zwar dürfte die SNB versuchen, die Aufwertung über Liquiditätssteuerung zu verlangsamen, verhindern können wird sie sie nicht.

Auf den ersten Blick wirkt das paradox, schließlich leidet auch die Schweizer Volkswirtschaft unter steigenden Importpreisen. Jedoch haben Energieprodukte hier einen deutlich geringeren Anteil am Warenkorb als in der Eurozone, und aufgrund des hohen Anteils von Wasser- und Kernkraftwerken an der Stromproduktion schlagen die gestiegenen Preise für Öl und Gas in der Schweiz weniger stark auf die Produktionskosten durch. Zudem werden die Strompreise oft durch lokale Behörden festgelegt und weniger stark angehoben als in der Eurozone. Dies sind bedeutende Faktoren dafür, dass die Inflation in der Schweiz mit zuletzt 3,5 Prozent erheblich geringer ist als in der Eurozone (9,1 Prozent).

Das macht den Franken zu so etwas wie einem sicheren Hafen zum Schutz vor Inflation – und führt zu entsprechenden Kapitalzuflüssen. Der nominale handelsgewichtete Wechselkurs des Franken gegenüber dem Euro ist in diesem Jahr um 6,5 Prozent gestiegen. Damit hat die Schweizer Währung ein neues Rekordhoch erreicht und den bisherigen Höchstwert von Anfang 2015 durchbrochen. Real hat der Franken aufgrund der unterschiedlichen Inflationsraten gegenüber dem Euro in diesem Jahr hingegen nur 0,5 Prozent aufgewertet. Das macht ihn zwar nicht günstig, aber im Vergleich zu den Kursen der vergangenen zehn Jahre auch nicht übermäßig teuer.

An den Fundamentaldaten dürfte sich so schnell nichts ändern, daher ist zu erwarten, dass der Aufwertungsdruck beim Franken bestehen bleibt. Dafür spricht auch die anhaltend hohe geopolitische Unsicherheit, die eine Kapitalanlage in der neutralen Schweiz von jeher attraktiv macht.

Der gefesselte Yen

Wie der Euro und das Pfund gehört auch der Yen zu den Weichwährungskandidaten – wenn auch aus anderen Gründen. Erst kürzlich intervenierte Japan am Währungsmarkt, um den Abwertungsdruck zu lindern. Solche Interventionen können temporär zu einer Stabilisierung führen, doch das Risiko weiterer Kursrückgänge bleibt – aufgrund einer geldpolitischen Besonderheit.

Die Bank of Japan betreibt eine Politik der Zinskurvenkontrolle. So hat sie etwa für die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe JGB eine Obergrenze von 0,25 Prozent festgelegt. Das Problem der Zinskurvenkontrolle ist, dass sie die Notenbank zu einem prozyklischen Verhalten zwingt. Fallen die Renditen, etwa weil die Wirtschaft in eine Rezession rutscht, reduziert die BoJ ihre Anleihekäufe. Steigen sie hingegen, weil zum Beispiel die Inflation zunimmt oder die globalen Anleiherenditen zulegen, erhöht die Zentralbank ihre Anleihekäufe zur Stabilisierung der Bondmärkte. Genau das ist in diesem Jahr bereits mehrfach geschehen.