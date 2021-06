Deutsche Telekom Wie der Dax-Konzern am Kryptoboom verdient

Die Deutsche Telekom betreibt Rechnerknoten in mehreren Blockchains. Die Bonner werden dafür in Kryptowährungen bezahlt. Das Unternehmen will das profitable Geschäft ausbauen – und kooperiert nun mit dem Silicon-Valley-Investor Andreessen Horowitz.