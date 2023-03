Für Marshall Wace ist es nicht die erste Wette gegen die Deutsche Bank. Laut Bundesanzeiger hatte der Hedgefonds zwischen 2016 und 2020 regelmäßig Anteile zwischen 0,5 und 2 Prozent der Anteile als Leerverkaufsposition gemeldet. Seit März 2020 waren die Londoner allerdings in Sachen Deutsche Bank keine neuen, nennenswerten Wetten mehr eingegangen. Das hat sich nun geändert.

Ortex hat berechnet, dass sich das Short-Interesse an den in Europa und den USA notierten Aktien des Bankhauses in den vergangenen zwei Wochen auf insgesamt 360 Millionen Dollar verdoppelt habe. Insgesamt, so Ortex-Mann Hillerberg, sei seit September 2020 nicht mehr ein so hoher Anteil von Deutsche-Bank-Aktien verliehen gewesen wie aktuell. "Wir sehen bis jetzt keine Trendänderung."