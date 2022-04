Erste Anzeichen für eine solche Entwicklung gibt es bereits. So haben Peking und Moskau beschlossen, dass Russland chinesische Lieferungen in Renminbi bezahlen soll, China russische Rohstoffe in Rubel. Dahinter steht die Absicht, den US-Dollar als Leitwährung zu schwächen.

Da sowohl die Ukraine als auch Russland bedeutende Rohstoffexporteure sind, hat der Krieg vom ersten Tag an die Angebotsengpässe bei vielen Rohstoffen verschärft und zu erheblichen Preissteigerungen geführt. Die Folge dessen ist eine globale wirtschaftliche Umverteilung zugunsten der Rohstoffexporteure auf Kosten der Rohstoffimporteure – und das sind vor allem Europa, Japan und in geringerem Ausmaß auch die USA.

Für Europa bedeutet das veränderte geopolitische Umfeld einen erheblichen Wohlstandsverlust. Lieferschwierigkeiten, höhere Energiepreise und die wirtschaftliche Entkoppelung Russlands vom Rest des Kontinents führen zu deutlich höheren Preisen und zu einer erheblich schwächeren Wirtschaftsentwicklung. Für die Konsumenten zeichnen sich bedeutende reale Kaufkraftverluste ab, weil die Inflation stark steigt, der Lohnanstieg jedoch viel geringer ausgeprägt ist. Unternehmen verlieren Absatzmärkte, müssen Aktiva in Milliardenhöhe abschreiben, steigende Einkaufspreise sowie weitere Verwerfungen in ihren Lieferketten in Kauf nehmen. Hinzu kommt die wachsende Unsicherheit bezüglich der Sicherheit der Energieversorgung.

Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene führen diese Entwicklungen zu einer Verschlechterung der sogenannten Terms of Trade, also der relativen Preise von Export- gegenüber Importgütern. Weil Russland ein bedeutender Rohstoffproduzent ist, sind die Preise für viele Rohstoffe gestiegen. Der Rest Europas (mit Ausnahme Norwegens) ist dagegen ein großer Rohstoffimporteur, entsprechend muss Europa jetzt mehr Geld für diese Importe aufwenden. In der Folge dürfte sich die Leistungsbilanz Europas verschlechtern. In anderen Erdteilen sind diese Verluste aufgrund der größeren Entfernung und der dadurch geringeren wirtschaftlichen Verflechtungen schwächer ausgeprägt. Rohstoffexporteure können aufgrund der Rohstoffpreisentwicklung sogar mit Wohlstandsgewinnen rechnen.

Der Krieg schwächt den Euro

Europa erleidet also ein fundamentales Derating, das sich auch an den Finanzmärkten spiegelt. So haben europäische Aktien im internationalen Vergleich seit Kriegsausbruch tendenziell underperformt, der Euro hat sowohl gegenüber dem Dollar als auch auf handelsgewichteter Basis an Wert verloren. Und die Abwertung Europas an den Märkten ist noch nicht abgeschlossen. Erst wenn sich entweder ein Ende des Krieges abzeichnet oder die Reorganisation der Lieferketten unter Ausschluss Russlands abgeschlossen ist, dürfte sich das Umfeld spürbar aufhellen können. Bis dahin dürfte der Euro weiter schwächeln.

Der Dollar ist deutlich besser positioniert. Die wirtschaftlichen Schäden infolge des Krieges sind in den USA geringer ausgeprägt als hierzulande, weil die Vereinigten Staaten selbst ein bedeutender Rohstoffproduzent sind und die Verflechtungen der US-Wirtschaft mit der russischen nur sehr gering. Ebenfalls erheblich günstiger ist der Ausblick für Rohstoffproduzenten wie Norwegen, Australien und Kanada. Sie profitieren von den höheren Weltmarktpreisen für die von ihnen produzierten Güter. Ähnliches gilt für "blockfreie" Rohstoffexporteure in Lateinamerika oder Südafrika. Zusätzlich könnten diese Staaten von einer möglichen Reallokation beispielsweise der chinesischen Währungsreserven profitieren.

Selbst ein kurz- oder mittelfristiges Ende der Kämpfe in der Ukraine würde diese durch den russischen Angriff in Gang gesetzte weltwirtschaftliche Dynamik kaum mehr stoppen. Der Krieg der Währungen hat gerade erst begonnen.

Daniel Pfändler verfügt über langjährige Erfahrung in der makroökonomischen Analyse und Finanzmarktstrategie. Er ist Gründer der unabhängigen Research Firma Research Ahead und Mitglied der Meinungsmacher von manager-magazin.de. Trotzdem gibt diese Kolumne nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion des manager magazins wieder.