Kurssturz an der Börse Dax bricht ein - Angst vor neuer Virus-Variante

Kursrutsch an der Börse: Der Dax bricht am Freitag um mehrere hundert Punkte ein. Die Sorgen vor einer neuen, in Südafrika aufgetretenen Coronavirus-Variante schlagen Anleger in die Flucht. Aktien von Fluggesellschaften wie Lufthansa brechen zweistellig ein.