Börse am Freitag BioNTech mit Kurssprung, Bitcoin bei 18.000 US-Dollar

Am Aktienmarkt deutet sich ein freundlicher Wochenabschluss an: Der Dax hält sich klar über der Marke von 13.000 Punkten. Gefragt sind die Aktien von BioNTech und Pfizer, die am Freitag die Zulassung für ihren Impfstoff beantragen wollen. Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin steigt ebenfalls.