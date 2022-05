Russland hingegen gab vor Kriegsausbruch nominal nur 65 Milliarden Dollar aus. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Kaufkraft eines Dollars im ärmeren Russland höher ist als in der EU und deshalb der reale Wert des Moskauer Wehretats um einiges höher – Schätzungen kommen auf kaufkraftbereinigte Summen zwischen 150 und 200 Milliarden Dollar –, bleibt ein deutlicher westlicher Vorsprung. (Das US-Militärbudget beträgt übrigens schwer fassbare 800 Milliarden Dollar, aber das nur am Rande.)

Ursula von der Leyen hat bei ihrem Amtsantritt davon gesprochen, eine "geopolitische Kommission" führen zu wollen. Das klingt nach globalem Gestaltungswillen, nach einer kraftvollen, wertegebundenen Politik. Aber schon bei einem Krieg in Europa ist der Widerspruch zwischen Brüsseler Anspruch und Realität wieder mal so groß, dass ohne amerikanische Führung Chaos ausbräche. Danke, Joe!

Dass die Verteidigungspolitik trotz beträchtlicher Gesamtausgaben so wenig Feuerkraft hingestellt bekommt, liegt auch an den völlig ineffizienten Strukturen. Jeder der 27 Mitgliedstaaten hat seine eigene Armee, Marine, Luftwaffe, eigene Beschaffungs-, Prüfungs- und Zulassungsverfahren, eigene Waffensysteme, gebaut und entwickelt von eigenen Rüstungsbetrieben, die jeweils von der eigenen Politik protegiert werden. All das ist völlig absurd – vor allem wenn man eigentlich die gleichen Interessen hat und sich eines gemeinsamen Gegners erwehren muss.

Was die EU-Bürger wollen – und was nicht

Als Europäer sollten wir unsere selbstgemachte Schwäche nicht akzeptieren. Es ist höchste Zeit, dass die EU zu einer echten Föderation zusammenwächst. Genau besehen, ist dies die einzig vernünftige Option. In einer Ära der konkurrierenden Großmächte muss Europa seine eigene Widerstandsfähigkeit stärken, militärisch, aber auch wirtschaftlich – möglichst als Partner der USA, aber zur Not auch aus eigener Kraft, falls Washington erneut in Nationalpopulismus à la Trump abdriften sollte. In einer immer unsicheren, ordnungslosen Welt kann nur eine stärkere EU ein Stück Sicherheit bewahren.

Bei allem nationalen Getöse, das in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten in den politischen Mainstream eingesickert ist, sehnt sich die große Mehrheit der Bürger nach mehr Europa. Die Bevölkerungen sind längst bereit, weitere Kernbereiche staatlicher Souveränität an die EU-Ebene abzugeben, wie die Eurobarometer-Umfrage im Auftrag der Kommission zeigt (die Befragung fand kurz vor Beginn der Invasion statt):

Gemeinsame Außenpolitik? 71 Prozent der Befragten in den 27 Ländern sind dafür, nur 20 Prozent dagegen.

Gemeinsame Verteidigung? 77 Prozent dafür, 17 Prozent dagegen.

Gemeinsame Energiepolitik? 78 Prozent dafür, 15 Prozent dagegen.

Natürlich, wir Europäer hegen nach wie vor engere Zugehörigkeitsgefühle zum jeweiligen Nationalstaat. Aber immerhin 58 Prozent der Befragten geben an, sie fühlten sich mit der EU verbunden. In Ländern mit schrill tönenden Nationalisten an der Regierung, wie Polen und Ungarn, bekennen Dreiviertel der Bürger eine emotionale Nähe zur EU.

Bloß keine neue Erweiterungsrunde!

Die Bürger, so sieht es aus, wollen eine Vertiefung der EU in Kernbereichen, aber sie wollen keine völlige Vereinheitlichung. Und das ist auch gut so. Es wird darum gehen, Kernelemente von Staatlichkeit auf die EU-Ebene zu hieven, um Sicherheit und Wohlstand zu gewährleisten, insbesondere einen vollständig integrierten Binnenmarkt inklusive der Versorgung mit Energie und Rohstoffen, eine dauerhaft stabile Währung, effektiven Klimaschutz, gemeinsame Streitkräfte (inklusive nuklearer Abschreckung, etwa durch einen EU-finanzierten Ausbau der französischen Force de Frappe). Erforderlich werden auch Elemente von zentraler Sozialstaatlichkeit sein, um überall ein Basisniveau an Unterstützung in Krisenfällen abzusichern.

Klar ist aber auch, was die Bürger nicht wollen: noch mehr Mitgliedstaaten. Eine Mehrheit der EU-Bürger ist gegen die Aufnahme weiterer Länder. Sie scheinen genau zu verstehen, dass Vertiefung und Erweiterung gleichzeitig kaum möglich sind. Es geht jetzt um Konsolidierung, nicht um Expansion.

Angela Merkel hat die Chance zu einem europäischen Aufbruch während der Eurokrise ungenutzt verstreichen lassen. Als später das Ausmaß der Corona-Krise deutlich wurde, erklärte sie sich immerhin bereit, den gemeinsam finanzierten 750-Milliarden-Euro-Fonds ("Next Generation EU") auf den Weg zu bringen. Und jetzt?

Vive l'Europe

Nun bietet sich die Chance auf einen großen Schritt voran. Während die Bedrohung von außen so groß erscheint wie seit der Kuba-Krise von 1962 nicht mehr, ist die politische Konstellation in den beiden größten Mitgliedstaaten so günstig wie lange nicht.

In Frankreich ist soeben Emmanuel Macron wiedergewählt worden – mit einem Programm, das kühne Visionen für Europas Zukunft skizziert. In Deutschland regiert eine Koalition, von der man immerhin erwarten kann, dass sie ihn, anders als Merkel nach seinem ersten Wahlsieg vor fünf Jahren, nicht wortkarg auflaufen lässt. Kanzler Olaf Scholz und Co. sollten den Faden aufnehmen und weiterspinnen.

Macron hat fünf Jahre Zeit. Es ist seine letzte Amtszeit. Was und wer danach kommt, ist ungewiss. Vielleicht ist dies Europas letzte Chance.