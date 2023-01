Nun, zum Jahresbeginn 2023, setzt die Curevac-Aktie zu einem Rebound an. Die WHO sieht das Ende der Corona-Pandemie schon in naher Zukunft, weil in den meisten Ländern der Welt eine Mehrheit der Menschen bereits Kontakt zu dem Virus hatte. Das Corona-Virus wäre dann "endemisch" und würde, ähnlich wie das Grippe-Virus, zu bestimmten Jahreszeiten immer wieder in Wellen auftreten.

Anleger setzen offenbar Hoffnungen darauf, dass die künftigen Impfstoffe von Curevac - sowohl gegen Grippe als auch gegen das Corona-Virus - in dieser neuen Phase Marktpotenzial entfalten können. Auslöser für die Kursrallye der vergangenen vier Tage war ein Zwischenbericht, den Curevac zu seinem Grippeimpfstoffprogramm herausgegeben hatte. Es seien "vielversprechende modifizierte mRNA-Impfstoffkandidaten für COVID-19 und für Grippe" aus einer laufenden Phase-1-Studie identifiziert worden, teilte Curevac am 6. Januar mit. Die vorläufigen Ergebnisse aus dieser frühen Phase würden die "Leistungsfähigkeit der Technologie von CureVacs mRNA-Plattform" belegen. CureVac und sein Partner Glaxo Smith Kline planen nun, modifizierte mRNA-COVID-19- und Grippekandidaten in die nächsten Phasen der klinischen Entwicklung zu bringen.