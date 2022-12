Anklage fordert neun Jahre Haft für Berger

Die Anklage fordert eine Freiheitsstrafe von neun Jahren für Berger. Der Angeklagte habe Geschäfte initiiert und sie anderen Beteiligten "beigebracht", sagte Staatsanwalt Jan Schletz am Dienstag vor dem Bonner Landgericht. Das mögliche Höchstmaß für die Tatvorwürfe liegt bei 15 Jahren.

Ein Urteil im Prozess gegen Berger wird noch in diesem Jahr erwartet. Parallel läuft auch ein Verfahren in Wiesbaden, bei dem es um weitere Geschäfte geht, an denen Berger beteiligt gewesen sein soll. Der Cum-Ex-Prozess gegen den Anwalt ist auf der Zielgeraden. Gut acht Monate nach dem Verfahrensauftakt am Bonner Landgericht soll die Beweisaufnahme am heutigen Dienstag geschlossen werden (Aktenzeichen 62 KLs 2/20).