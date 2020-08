Air France-KLM und Co. unter Druck Britische Quarantäne-Anordnung lastet auf Frankreichs Reisewerten

Reisende aus Frankreich und den Niederlanden müssen nach ihrer Ankunft in Großbritannien von diesem Samstag an wieder in eine zweiwöchige Selbstisolation gehen. Die Entscheidung der britischen Regierung drückt die Aktien von französischen Reiseunternehmen.