Bizarrer Rechtsstreit Citigroup sendet Hedgefonds irrtümlich 175 Millionen Dollar - der will sie behalten

So kann man auch zu Geld kommen: Aus sehr offensichtlichem Versehen hat die Citigroup 175 Millionen Dollar zu viel an den Hedgefonds Brigade Capital überwiesen. Doch der gibt das Geld nicht wieder her.