Volltreffer: Für Uma Thurman (hier im Quentin-Tarantino-Film "Kill Bill") dürfte sich das Investment in Angermayers Presight-Capital-Fonds gelohnt haben. Allein die Fondsbeteiligung Abcellera, die Medikamente aus Antikörpern entwickeln will, ist seit Dezember 2020 an der Börse und dort aktuell 4,7 Milliarden Dollar wert

Foto: AP / Miramax Films