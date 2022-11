Es lief zunächst gut für die jungen Wilden. Alameda und Ellison verließen sich bei ihren aggressiven Trading-Strategien zunehmend auf Intuition. Sie richteten ihre Wetten zeitweise eher nach den jüngsten Posts von Elon Musk (51) als an festgelegten Strategien aus, wie Ex-Alameda-Händler Sam Trabucco berichtet. Im weiteren Zeitverlauf nutzte Alameda laut einem Bericht des "Wall Street Journal" auch das Wissen über das Anlageverhalten der größten FTX-Kunden, um sich daraus Handelsvorteile zu verschaffen. Ähnlich wie die Türen auf der Bahamas-WG standen offenbar auch die Informationsportale von FTX und Alameda wechselseitig weit offen. Im Herbst 2021 ernannte SBF seine Ex-Freundin Ellison zum CEO bei Alameda, um sich künftig auf FTX zu konzentrieren.

Margin-Calls für die junge Maschinistin

Als der Kryptomarkt ab Frühjahr 2022 ins Wanken geriet, gab das Schwergewicht SBF oftmals noch den Retter. Er verlieh Geld, um wankende Unternehmen oder Portale zu stabilisieren, und erwarb sich den Ruf als "last man standing" in einer rauer werdenden Kryptowelt. Was in den zahlreichen Talkshows und FTX-Podcasts nicht erwähnt wurde: Auch das Handelshaus Alameda musste gestützt werden und hatte schon sogenannte "margin calls" erhalten. Offenbar leitete FTX Kundengelder in Milliardenhöhe an Alameda weiter, damit dort die spekulativen Wetten weitergehen konnten. Der diskrete Geldtransfer geschah mit dem Wissen von Bankman-Fried und von Ellison.

Wie genau die Geschäfte zusammenhingen, versuchen die Restrukturierer um den Anwalt Ray gerade herauszufinden. Zu Ende September seien Alameda Assets in Höhe von mehr als 13 Milliarden Dollar zuzuordnen, erklärte Ray gegenüber dem Gericht. Das Problem allerdings: Keine der Alameda-Firmen habe Buch geführt, einen geprüften Abschluss habe es auch nicht gegeben. Es habe insgesamt sehr viel Macht "in den Händen einer sehr kleinen Gruppe unerfahrener, unbedarfter und potenziell gefährdeter Personen" gelegen, so Ray. Insgesamt eine "beispiellose Situation".