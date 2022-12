Bei US-Titeln ist dagegen Vorsicht angebracht. Wenn überhaupt sollte der Fokus auf defensiven Aktien liegen.

Der Immobilienmarkt differenziert sich

Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen, die Bewertungen befinden sich auf hohen Niveaus. Aufgrund der deutlich höheren Hypothekensätze nimmt die Nachfrage nach Immobilien ab – mit der Folge sinkender Transaktionzahlen und mittelfristig rückläufiger Bautätigkeit. Dies führt dazu, dass die Bewertungen tendenziell sinken, das heißt, die Hauspreise könnten fallen.

Dem Preisverfall entgegen wirkt allerdings die allgemeine Teuerung: Insbesondere die Baukosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, was das Abwärtspotential bei den Preisen beschränkt. Realistisch erscheinen durchschnittliche nominale Preisrückgänge von rund zehn Prozent in den USA und Großbritannien sowie circa fünf Prozent in Deutschland. In Europa dürfte zudem eine größere Differenzierung der Objekte je nach energetischem Zustand die Preise beeinflussen. Objekte mit hohem Energieverbrauch dürften stärkere Preisrückgänge erfahren als solche mit niedrigem Verbrauch.

Unsicherheitsfaktor Rohstoffe

Der Ausblick für Rohstoffe gestaltet sich zum Jahresauftakt besonders schwierig. Zum einen lässt die Nachfrage aufgrund eines schwachen globalen Wachstumsumfelds deutlich nach. Dazu kommt, dass sich die rohstoffintensive Bauindustrie synchron abschwächt. Zum anderen dürfte im weiteren Jahresverlauf das globale Wachstum langsam wieder Fahrt aufnehmen, weil die Geldpolitik in den USA auf eine Lockerung zuschreitet, die mit einem schwächeren US-Dollar einhergehen sollte. Spätestens dann dürften die Rohstoffpreise wieder höher tendieren.

Für Edelmetallen zeichnet sich ein langfristig freundlicheres Umfeld ab, da die Nachfrage nach ihnen zyklisch weniger sensitiv ist. Sie dürften im Jahresverlauf 2023 schon deutlich früher von den sich aufhellenden Rahmenbedingungen profitieren.

Daniel Pfändler verfügt über langjährige Erfahrung in der makroökonomischen Analyse und Finanzmarktstrategie. Er ist Gründer der unabhängigen Research Firma Research Ahead und Mitglied der Meinungsmacher von manager-magazin.de. Trotzdem gibt diese Kolumne nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion des manager magazins wieder.