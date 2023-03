Am Mittwoch kamen Turbulenzen in Europa hinzu. Nach einer knappen Bemerkung eines saudischen Großinvestors brach der Aktienkurs der Credit Suisse ein. Erneut wurden auch andere Banken durch den Tumult erfasst. Mittlerweile hat sich die Schweizer Bank Kredite bei der nationalen Zentralbank SNB gesichert, was für Beruhigung sorgen dürfte. Dennoch dürfte die Angelegenheit auch in den Reihen der EZB ein großes Thema sein.

Wie die Währungshüter nach den Turbulenzen auf dem Aktienmarkt und den zweistelligen Kursverlusten bei allen großen Banken vorgehen werden – das ist derzeit unklar. Vor den Turbulenzen hatte eine Reihe von Notenbankern weitere deutliche Zinserhöhungen gefordert, andere sprachen sich für ein vorsichtigeres Vorgehen aus. Für den künftigen Kurs dürften auch die anstehenden Projektionen der EZB-Experten eine Rolle spielen.