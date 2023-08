In Singapur läuft aktuell der zweite große Wirecard-Prozess. Neben James Henry O’Sullivan, britischer Geschäftsmann und ehemaliger Vertrauter von Jan Marsalek (43), steht auch der in Singapur ansässige Shan Rajaratnam vor Gericht. Rajaratnam behauptete am Dienstag vor Gericht, dass die Wirtschaftsprüfer von EY viel zu leichtgläubig gewesen seien und gefälschte Dokumente akzeptiert haben, die Millionen Euro Bargeld bestätigt haben sollen, berichtet die Financial Times. Die EY-Prüfer hätten die Dokumente ohne weitere Prüfung akzeptiert, sagte Rajaratnam.