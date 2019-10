Auch am Tag nach dem Börsenbeben kommt Wirecard nicht zur Ruhe. Die Aktie zeigte große Kurssprünge, bei hohen Volumina wurde der Handel zudem mehrfach angehalten. Zunächst setzten die Titel ihre Talfahrt von Dienstag nach einem erneuten Bericht der "Financial Times" über angebliche Bilanzfälschungen fort und fielen um bis zu 4,6 Prozent. Nachdem der Zahlungsabwickler die Vorwürfe per Pflichtmitteilung erneut kategorisch zurückwies, drehten die Papiere in der Spitze fast 2 Prozent ins Plus.

Wirecard nannte den Artikel "eine Zusammenstellung von falschen und irreführenden Behauptungen, die die Financial Times bereits früher in verleumderischen Artikeln aufgebracht hatte und die bereits vor einiger Zeit widerlegt wurden."

Die FT hatte am Dienstag berichtet, interne Dokumente von Wirecard sowie Korrespondenz hochrangiger Manager der Finanzabteilung erweckten den Anschein, als könnten Umsätze und Gewinne in Dubai und Irland zu hoch ausgewiesen worden sein. Zudem weckten die Dokumente den Anschein, dass versucht worden sein könnte, den Wirtschaftsprüfer EY zu täuschen.

Als Reaktion hatte Wirecard gestern in der Spitze mehr als ein Fünftel an Börsenwert verloren und war mit einem Minus von 13 Prozent aus dem Handel gegangen.

luk mit Reuters