Die Anspannung unter den Wirecard-Aktionären war am Donnerstag schon vor Handelsbeginn groß. Notierte die Aktie zunächst im Plus, drehte sie dann vorbörslich mit nahendem Handelsbeginn ins Minus. Gegen 10.44 Uhr dann der Knall:

Der Zahlungsanbieter muss die mit Spannung erwartete Veröffentlichung seines Jahresabschlusses 2019 erneut verschieben. Der Abschlussprüfer EY habe Wirecard darüber informiert, dass es über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise gebe. Die Summe entspreche etwa einem Viertel der Konzernbilanzsumme, so Wirecard.

Die Aktie von Wirecard Börsen-Chart zeigen, die in der Vergangenheit schon so manche Turbulenz mitgemacht hat und wie kaum eine andere im Fokus von Spekulanten steht, bricht kurz nach der Nachricht dramatisch ein: Gemessen am Xetra-Vortagesschluss von 104 Euro stürzte die Aktie in der Spitze auf 43 Euro - ein Verlust von rund 60 Prozent.

Der Kurs der Wirecard Börsen-Chart zeigen ist in den vergangenen Jahren immer wieder Achterbahn gefahren. Nach den Vorwürfen in der "Financial Times" fiel der Kurs im Februar 2019 bis auf 86 Euro ab, um rund drei Monate später wieder vorübergehend auf mehr als 160 Euro zu klettern. Am Ende des Jahres 2019 wurde das Papier mit noch rund 100 Euro gehandelt.

Index-Experte: Wirecard droht im September der Dax-Rauswurf

Die Corona-Krise und Wirecards teils verwirrende Ad-hoc-Mitteilungen zur Sonderprüfung durch KPMG schüttelten die Aktie dann immer wieder durch. So schnellte der Kurs im April zunächst auf mehr als 140 Euro in die Höhe.

Mit dem KPMG-Bericht kam das Böse Erwachen. Die Aktie rutschte bis etwa Mitte Mai auf etwa 70 Euro ab und verlor damit rund die Hälfte ihres Wertes, um dann zuletzt wieder anzusteigen.

Mit dem heutigen Tag allerdings dürfte die Zukunft von Wirecard im Dax und damit auch die der Aktie noch ungewisser werden. Sollte sich das Papier nicht nachhaltig erholen, droht Wirecard laut Berechnungen von Index-Experten, womöglich bereits im September der Dax-Rauswurf. Das wäre dann ein kurzes Gastspiel: Erst im September 2018 war das Papier in die erste Börsenliga aufgestiegen.

Einen möglichen Nachfolger für Wirecard sehen die Experten auch schon: So könnten der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise Börsen-Chart zeigen und der Online-Essenslieferanten Delivery Hero Börsen-Chart zeigen in den Dax 30 aufrücken. Die beiden Aktien liefern sich derzeit mit Blick auf einen möglichen Dax-Aufstieg ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

mit dpa