Manipulationsvorwürfe ließen die Aktie des Dax-Konzerns Wirecard Anfang des Jahres regelrecht einbrechen. Inzwischen hat das Papier die Verluste wieder wettgemacht - doch wie lange bleibt es diesmal ruhig?

Es ist schon jetzt eines der Comebacks des Jahres - und manch ein Investor hat dabei vermutlich einen ordentlichen Schnitt gemacht. Die Aktie des Dax-Mitglieds Wirecard Börsen-Chart zeigen notierte in dieser Woche zeitweise wieder auf dem Niveau von 160 Euro. Binnen sechs Wochen hat das Papier damit einen Kursgewinn von rund 60 Prozent erzielt: Ein solcher Zuwachs binnen so kurzer Zeit ist im Dax Börsen-Chart zeigen eine Seltenheit, auch wenn Gewinnmitnahmen zum Wochenschluss das Papier zeitweise wieder unter die Marke von 150 Euro drückten.

Wirecard ist allerdings ohnehin noch immer ein Exot unter den Dax-Werten. Von allen 30 gelisteten Konzernen kann der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München - neben SAP Börsen-Chart zeigen - am ehesten von sich behaupten, bei der Digitalisierung der Welt vorne dabei zu sein, ähnlich wie es in den USA für Tech-Riesen wie Google Börsen-Chart zeigen, Amazon Börsen-Chart zeigen oder Facebook Börsen-Chart zeigen gilt.

Wirecards Wachstum verlief bislang ebenfalls ähnlich rasant wie jenes, das die amerikanische IT-Elite in ihren frühen Jahren hinlegte: Kürzlich gab das Unternehmen für das vergangene Jahr ein Plus bei Umsatz und Gewinn von jeweils mehr als 35 Prozent bekannt. In ähnlichem Tempo geht es bereits seit Jahren voran - der Aktienkurs von Wirecard Börsen-Chart zeigen ist in den vergangenen zehn Jahren um mehrere Tausend Prozent angestiegen. Wirecards Chef Markus Braun wurde dadurch sogar zum Milliardär.

Ein Manko hat Wirecard allerdings, und darin unterscheidet sich der Dax-Newcomer, der erst im Herbst des vergangenen Jahres in den Leitindex aufstieg, von den meisten großen IT-Konzernen in den USA: Das Geschäftsmodell des deutschen Highflyers ist schwer durchschaubar und seine Aktivitäten, die sich über den gesamten Globus und auf zahlreiche Tochterunternehmen verteilen, für den Außenstehenden kaum zu überblicken.

Vermittler zwischen Kreditkartenfirmen und anderen Unternehmen

Kurz gesagt ist Wirecard ein Finanzdienstleister, dessen Geschäfte vollständig auf die moderne, stark technisierte und vernetzte Welt ausgerichtet sind. Das Unternehmen fungiert unter anderem als Intermediär zwischen Kreditkartenfirmen und anderen Unternehmen, die bargeldloses Bezahlen ermöglichen. Zudem bietet Wirecard seine Dienste als Zahlungsabwickler für den Online-Handel an.

Das klingt einfach - Wirecards Wirklichkeit ist jedoch deutlich komplexer. Aus Sicht von Investoren hat das Nachteile. Zum einen wirkt ein Investment in Wirecard-Aktien riskanter als bei anderen Unternehmen, weil die Perspektiven augenscheinlich - zumal für Privatanleger - schwerer einzuschätzen sind. Zum anderen wirkt das Unternehmen anfälliger für kursbewegende Kritik und ähnliche Attacken von außen. Bei Vorwürfen lässt sich kaum auf die Schnelle überprüfen, was dran sein könnte - der Schaden im Depot entsteht jedoch im Zweifel dennoch.

Kursstürze und Short-Attacken sind für Wirecard keine Seltenheit

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Mehrfach wurde der Kurs der Wirecard-Aktie in der Vergangenheit auf diese Weise bereits empfindlich in den Keller befördert. Jüngstes Beispiel ist die Berichterstattung der "Financial Times" von Anfang dieses Jahres, als die britische Zeitung über angebliche kriminelle Manipulationen durch Wirecard-Manager in Singapur schrieb. Endgültig geklärt ist die Sache zwar bis heute nicht. Eine Untersuchung durch eine von Wirecard beauftragte Kanzlei ergab jedoch später, dass es wohl Verstöße gab, kaum aber von der Schwere und Tragweite wie durch die "FT" behauptet. Im April konnte Wirecard-Chef Braun zudem eine von Wirtschaftsprüfern uneingeschränkt testierte Bilanz für 2018 vorlegen.

Lesen Sie auch: Der Besessene - so tickt Wirecard-Chef Markus Braun

Der Schaden für die Investoren war dennoch immens. Die Wirecard-Aktie brach Ende Januar/Anfang Februar dieses Jahres aufgrund der Berichterstattung um bis zu 40 Prozent ein. Auch ein zeitweiliges Leerverkaufsverbot von Wirecard-Aktien sowie rechtliche Schritte,die das Unternehmen später gegen die Zeitung sowie den federführenden Reporter unternahm, konnten daran nichts ändern.

Aktie bleibt anfällig - Gewinnmitnahmen

Das inzwischen erfolgte Comeback der Wirecard-Aktie hat insofern einen faden Beigeschmack: Das Unternehmen bleibt offenkundig anfällig. Es scheint jederzeit möglich, den Kurs des Papiers erneut zum Einknicken zu bringen. Einen Beleg dafür erhielten die Investoren ausgerechnet in dieser Woche: Seit Mittwoch ist das Wirecard-Papier erneut binnen drei Tagen um mehr als 6 Prozent eingeknickt.

Als Auslöser neben den Gewinnmitnahmen in einem ohnehin schwachen Markt galt ein Bericht des Finanz-Blogs Finanz-Szene.de über eine Wirecard-Tochter in Dubai, die im vergangenen Jahr für die Hälfte des Gewinns des Konzerns gesorgt habe, jedoch weder über einen Internetauftritt noch über einen einsehbaren Jahresabschluss verfüge.

Ein neuer Verdachtsmoment also - mehr aber auch zunächst mal nicht.