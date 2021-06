Im Fokus der Reddit-Anleger Der Chef von Windeln.de über seinen Gamestop-Moment

Getrieben von den Meme-Anlegern in den sozialen Netzwerken, ist der Aktienkurs des Onlinehändlers explodiert. Matthias Peuckert über seinen "Once in a lifetime"-Moment, das schwere Windelgeschäft in China und eine mögliche Kapitalerhöhung.