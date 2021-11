Streaming verändert das Filmgeschäft Wie Hollywoods größte Stars an Einfluss verlieren

Das Streaming-Geschäft sorgt für neue Spielregeln in der Filmbranche. Bis zu 50 Milliarden Dollar dürften Streaming-Firmen in diesem Jahr für neue Filme ausgeben. Davon profitieren die Studios und die meisten Angestellten im Film-Geschäft - nicht aber Hollywoods Top-Stars, die sich mit Netflix, Disney und Co erbitterte Fehden leisten.

Ein Originaltext aus dem "Economist"