Elektro-Truck-Modell "Nikola Two": Das US-Start-up Nikola setzt große Hoffnungen in den Markt für Wasserstoff-betriebene Lkw - Investoren mögen die Idee.

14





Wäre ich nur früher eingestiegen! Das ist ein Seufzer, den so ziemlich jeder Investor an der Börse beim Anblick einer Aktie mit besonders guter Performance schon einmal ausgestoßen haben dürfte. Zum Beispiel bei Tesla: Der Elektroautobauer aus Kalifornien, dessen Aktie zurzeit auf einem Rekordniveau von beinahe 900 Dollar notiert, verzeichnet allein in diesem Jahr bereits ein Kursplus von 125 Prozent. Da werden ebenfalls viele sagen: Könnte ich doch nur die Zeit zurückdrehen und früher in Tesla Börsen-Chart zeigen investieren.

In der Aktie des US-Start-ups Nikola glauben einige Börsianer nun offenbar einen Wert ausgemacht zu haben, der genau diese Zeitreise ermöglicht. Das Unternehmen, das sich den Bau von Lkw und Pick-ups mit Brennstoffzellen- und Elektro-Antrieb auf die Fahnen geschrieben hat, ähnelt Tesla in vielerlei Hinsicht - nur eben nicht dem heutigen Konzern. Sondern jenem aus der Anfangszeit, als Geschäftserfolge noch ausschließlich in Präsentationen und Versprechungen von Mitgründer und Chef Elon Musk zu finden waren, nicht aber in der Realität.

So ist es gegenwärtig auch mit Nikola: Gründer und Chef Trevor Milton, der wie Musk ein Faible für den Kurznachrichtendienst Twitter Börsen-Chart zeigen hat, verspricht dem Unternehmen und seinen Investoren eine gewaltige Zukunft. Doch bislang hat Nikola noch nicht ein Fahrzeug verkauft. Milton verweist lediglich auf Vorbestellungen von 14.000 Nutzfahrzeugen, die er bereits in der Tasche habe, von teilweise namhaften Kunden wie dem Bierkonzern Anheuser-Busch Börsen-Chart zeigen. Den Wert dieses Orderbuchs beziffert der Nikola-Chef auf rund zehn Milliarden Dollar. Einem Bericht von Bloomberg zufolge ist diese Zahl allerdings mit Vorsicht zu genießen - die Bestellungen seien bislang keineswegs verbindlich, heißt es dort.

2020 jedenfalls, so viel steht bereits fest, wird Nikola wie bereits in den sechs Jahren seit der Firmengründung 2014 keine Umsätze erzielen. Erst 2021 soll erstmals Geld von Kunden in die Kasse kommen, so Miltons Ausblick. 2023 plant er bereits Erlöse in Höhe von einer Milliarde Dollar. 2027 dann sollen in einer Fabrik bei Phoenix, Arizona, jährlich 30.000 mit Wasserstoff betriebene E-Fahrzeuge sowie 15.000 Vehikel mit Batterieantrieb vom Band laufen, wie Bloomberg schreibt. Allein: Die Produktionsstätte gibt es bislang ebenfalls noch nicht.

Investoren an der Börse lassen sich dadurch aber offenbar kaum verunsichern. Seit dem Handelsstart des Unternehmens am US-Aktienmarkt vor rund zwei Wochen reißen sie sich förmlich um die Papiere. Für den Gang aufs Parkett wählte das Start-up den eher ungewöhnlichen Weg einer Fusion mit einer bereits an der Nasdaq notierten Firmenhülle. Schon im Vorfeld dieses Deals zog der Kurs der fraglichen Papiere von rund zehn Dollar auf mehr als 30 Dollar an.

Nach dem offiziellen Nikola-Debüt Anfang Juni verdoppelte sich der Kurs zeitweise nochmals auf mehr als 80 Dollar. Damit kam Nikola auf einen Börsenwert von mehr als 30 Milliarden Dollar - mehr als der US-Traditions-Autobauer Ford Börsen-Chart zeigen oder der gesamte Fiat-Chrysler-Konzern Börsen-Chart zeigen. Zuletzt kostete eine Nikola-Aktie an der Wall Street rund 64 Dollar.

Vollmundige Versprechungen vom Firmenchef, Vorschuss-Lorbeeren an der Börse, und das alles bei einem jungen Unternehmen, das sich vorgenommen hat, mit moderner Antriebstechnologie einen großen Teil der Automobilindustrie aufzurollen - die Parallelen zu Tesla Börsen-Chart zeigen sind offensichtlich.

Und sie gehen weiter bis ins Detail: Sowohl Tesla als auch Nikola beziehen sich mit ihren Unternehmensnamen auf den serbisch-amerikanischen Erfinder und Elektroingenieur Nikola Tesla, der im 19. und 20. Jahrhundert im Bereich der Elektrotechnik und elektrischen Energietechnik in den USA und darüber hinaus eine Vielzahl an Patenten erwarb - und das bis heute verwendete Wechselstrom-Netz begründete.