Ein Plus von 5 Prozent binnen drei Wochen, das gibt es am Devisenmarkt nicht alle Tage. Dem Euro Börsen-Chart zeigen ist genau das gelungen: Seit Mitte Mai ist die europäische Gemeinschaftswährung beispielsweise gegenüber dem US-Dollar um etwa 5 Prozent im Wert gestiegen. Es ist die längste Serie ununterbrochener Tage mit Kursgewinnen seit Jahren. Ein Euro kostet inzwischen bereits wieder beinahe 1,14 Dollar - manche Beobachter sehen schon einen Wechselkurs von 1,20 Dollar in erreichbarer Nähe.

Als Hauptgrund für die Euro-Stärke gilt das entschiedene Auftreten von europäischer Politik und Europäischer Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nicht durch Zufall begann der jüngste Anstieg des Euro-Kurses exakt, als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emanuel Macron ihren gemeinsamen Vorschlag eines 500 Milliarden Euro schweren europäischen Rettungsfonds präsentierten, dessen mögliches Volumen von Seiten der EU-Kommission inzwischen sogar noch auf 750 Milliarden Euro erhöht wurde.

Hinzu kommt das Corona-Hilfsprogramm der EZB: Unter dem Label "PEPP" wollte die Notenbank ursprünglich 750 Milliarden Euro in die Finanzmärkte pumpen. Auch dieses Volumen wurde mittlerweile um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro erhöht.

"Es ist ein zweigleisiger Angriff der Europäer", fasst es Mohammed Kazmi, Portfoliomanager bei Union Bancaire Privée gegenüber dem "Wall Street Journal" zusammen. "Es gibt die Unterstützung durch die EZB und die Unterstützung durch den EU-Rettungsfonds."

Keine Kaufkraftparität zwischen Euro und Dollar

Andere Experten verweisen zudem auf das Zinsgefälle zwischen dem US-Dollar-Raum und dem Euro-Raum, das aufgrund der Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zuletzt flacher geworden sei, was dem Euro ebenfalls Auftrieb gebe. "Die Zinsdifferenz zwischen dem US-Raum und dem Euro-Raum hat sich in den letzten Wochen deutlich eingeengt", sagt etwa Martin Stötzel vom Vermögensverwalter Rhein Asset Management in Luxemburg. "Dahinter stand zu Beginn der politische Druck des US-Präsidenten auf die Notenbank. Die Antwort der US-Notenbank und der US-Regierung auf die Corona-Krise trug in den vergangenen Wochen zu der Entwicklung bei. Das gigantische und im Vergleich zu Europa erheblich aggressivere Kaufprogramm der Fed am Anleihemarkt für US-Treasuries, aber vor allem auch am Markt für Unternehmensanleihen zieht den Zins weiter herunter."

Bleibt nicht zuletzt die mangelnde Kaufkraftparität zwischen Euro und Dollar, die von Experten als weiterer Grund für den Aufwärtstrend der europäischen Währung genannt wird: Wechselkurse fungieren auch als Ausgleich, durch den Preis- und Einkommensunterschiede nivelliert werden können, so dass am Ende Konsumenten mit gleichen Geldbeträgen beiderseits der Währungsgrenze ähnliche Einkäufe tätigen können.

Zwischen Euro und Dollar besteht diesbezüglich derzeit Experten zufolge allerdings keineswegs ein Gleichgewicht. Nach Angaben von Wolfgang Juds von Credo Vermögensmanagement beispielsweise ist der Euro zurzeit etwa 30 Prozent günstiger als der Dollar. Auch Rhein-Asset-Management-Experte Stötzel sagt: "Die Kaufkraftparität liegt nach verschiedenen Schätzungen von Analysten bei rund 1,25 Dollar bis 1,30 Dollar je Euro."

So gesehen bestünde also trotz des jüngsten Anstiegs noch Potenzial nach oben für den Euro. Aber wird er wirklich weiter steigen? Zweifel scheinen angebracht. Erinnert sei beispielsweise an die Monate März und April dieses Jahres, als der Euro binnen weniger Wochen schon einmal einen ähnlichen Ausreißer nach oben machte, nur um kurz darauf noch rasanter wieder nach unten zu rauschen. Ähnliches könnte jetzt wieder bevorstehen. Eine Analyse des Finanzinformationsdienstes Bloomberg jedenfalls ergab: Der Euro ist auf dem aktuellen Wechselkursniveau bereits "überkauft".

Auch Tobias Frei, Portfolio-Manager beim Investmenthaus Bantleon, hält es für verfrüht, die jüngste Aufwärtsbewegung in Richtung der Marke von 1,20 Dollar je Euro fortzuschreiben. "Einerseits sind kurzfristig orientierte Anleger bereits in hohem Maß im Euro investiert", sagt er. "Andererseits ist die Einigung auf den Wiederaufbaufonds aufgrund der Forderungen von Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark wahrscheinlich nur möglich, wenn Deutschland zu weiteren Zugeständnissen bereit ist." Sprich: Noch ist keineswegs sicher, dass der gefeierte 750-Milliarden-Euro-Rettungsplan der EU Realität wird.