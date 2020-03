Trotz der Zinssenkung durch die Fed verlieren die Indizes an der Wall Street erneut zweistellig. Ein klares Misstrauensvotum gegenüber dem überforderten Krisenmanager Donald Trump.

Das Fiasko an den US-Aktienmärkten wegen der Coronavirus-Krise hat sich in der neuen Woche fortgesetzt. Nachdem der Handel am Montag zunächst für rund 15 Minuten ausgesetzt worden war, sackte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen nach Wiederaufnahme um mehr als 12 Prozent ab. Zuletzt notierte der US-Leitindex noch 10 Prozent tiefer bei 20.869 Zählern. Bereits in der Vorwoche hatte der Dow Jones einen Verlust von mehr als 10 Prozent verbucht.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag zuletzt 9,55 Prozent auf 2452,16 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 9,27 Prozent auf 7253,73 Zähler nach unten. Beide Indizes hatten zunächst ebenfalls prozentual zweistellig nachgegeben.

Unsere Börsenseite: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Die Maßnahmen mehrerer globaler Notenbanken verfehlten damit zunächst ihr Ziel: Statt die Märkte zu beruhigen, sorgten die Aktionen bei Investoren für noch mehr Angst und Verunsicherung. Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins überraschend auf fast null Prozent reduziert und ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken angekündigt.

Goldman Sachs und JP Morgan verlieren zweistellig

Unter Verkaufsdruck standen vor allem Finanzwerte. Die Papiere der im Dow notierten Banken JPMorgan und Goldman Sachs sackten um bis zu 14 Prozent ab. Für Banken macht ein niedriges Zinsumfeld das Alltagsgeschäft zum Beispiel mit Krediten weniger attraktiv.

Die Aktien von Apple Börsen-Chart zeigen kamen mit minus 10 Prozent unter die Räder. Der iPhone-Hersteller hatte angekündigt, wegen der Coronavirus-Ausbreitung seine 460 hauseigenen Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen zu schließen. Man wolle damit dazu beitragen, die Krankheit zu bremsen, sagte Firmenchef Tim Cook am Samstag. Außerdem wurde Apple von der französischen Wettbewerbsbehörde mit einer Strafe von gut 1,1 Milliarden Euro für aus ihrer Sicht illegale Vertriebsvereinbarungen belegt.

Stark unter Druck blieb auch die Luftfahrtbranche. Die Papiere von Delta Air Lines und United Airlines büßten 9 beziehungsweise 17 Prozent ein.

Dax stürzt auf tiefstes Niveau seit 7 Jahren

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Montag 5,3 Prozent schwächer geschlossen bei 8742,25 Punkten und damit auf dem niedrigsten Stand seit 2013. In einem erneut extrem nervösen Handel bei hoher Schwankungsbreite hatte das Tagestief des deutschen Leitindex bei 8255 Punkten und das Tageshoch bei 8967 Zählern gelegen.

Der MDax Börsen-Chart zeigen notierte bei 19.230 Punkten, ein Minus von 5,1 Prozent. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gab weitere 5,5 Prozent auf 2442 Zähler nach. An der New Yorker Börse notierten die wichtigsten Indizes zum Handelsschluss in Europa ebenfalls im tiefroten Bereich: Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab 8,2 Prozent auf 21.265 Punkte nach. An der Technologiebörse notierte der Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen rund 7,5 Prozent leichter bei 7283 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab 7,6 Prozent auf 2503 Zähler nach.

Dollar auf Talfahrt - Gold profitiert nur kurz

Die drastische US-Zinssenkung vom Wochenende setzte der Währung des Landes zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, büßte bis zu 1,3 Prozent ein. Der Euro Börsen-Chart zeigen verteuerte sich im Gegenzug um bis zu 1,2 Prozent auf 1,1236 Dollar. Starke Nerven brauchten Gold-Anleger: Die "Antikrisen-Währung" Gold Börsen-Chart zeigen konnte ihre Anfangsgewinne dagegen nicht halten und verbilligte sich um bis zu 5,1 Prozent auf 1452,01 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), bevor sie mit 1508 Dollar 1,4 Prozent im Minus lag. Offenbar mussten weitere Anleger das Edelmetall verkaufen, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen, sagten Börsianer. (Lesen Sie dazu auch unseren Hintergrundbericht.)

Ölpreis unter 30 Dollar, Rettungsprogramm für US-Ölbranche erwartet

Am Rohölmarkt drückte neben der Rezessionsangst auch der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland auf die Kurse. Dies ließ den Preis der Sorte Brent Börsen-Chart zeigen aus der Nordsee zeitweise fast 13 Prozent ins Minus rutschen auf ein Vier-Jahres-Tief von 29,52 Dollar je Barrel (159 Liter). Dadurch werde die Lage vor allem für US-Schieferölförderer kritisch, warnte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda. Die Regierung in Washington werde wohl eher früher als später ein Rettungsprogramm für die hoch verschuldete Branche auflegen müssen.

Wegen des technisch aufwendigen Fracking-Verfahrens arbeiten diese Firmen Experten zufolge erst ab einem Ölpreis von 45 bis 50 Dollar profitabel. Eine Reihe von Firmen der Branche schraubten ihre Investitionen herunter. Aktien von US-Schieferölförderern wie Occidental oder Apache verloren bis zu knapp einem Fünftel. Auch die Titel von größeren Firmen der Branche brachen ein: Die Papiere von Chevron Börsen-Chart zeigen und Exxon Mobil Börsen-Chart zeigen verloren bis zu 10 Prozent, in Europa sackten die -Aktien von Total Börsen-Chart zeigen-, BP und Shell Börsen-Chart zeigen bis zu 7,6 Prozent ab.

Crash an den Märkten: Wir sind erst in Phase 2

Auch Bankenaktien stürzen ab

Auch Bankaktien kamen in den USA unter die Räder. Die Absenkung des Schlüsselsatzes auf praktisch null Prozent binnen zwei Wochen werde die Gewinne der Institute schmälern, prognostizierten die Experten des Vermögensberaters Raymond James. Die Papiere von Citigroup Börsen-Chart zeigen, JPMorgan Chase Börsen-Chart zeigen und Bank of America Börsen-Chart zeigenbrachen bis zu 17 Prozent ein.

Tui-Aktie verliert 40 Prozent, Lufthansa stark unter Druck

Zudem litten die Touristikwerte erneut wegen der internationalen Reisebeschränkungen. Der europäische Branchenindex brach zeitweise um mehr als 16 Prozent ein, so stark wie nie zuvor. Tui Börsen-Chart zeigen stürzten sogar um 40 Prozent auf ein Rekordtief von 2,42 Euro ab. Der Reisekonzern beantragte wegen wegbrechender Buchungen Staatshilfe. Zum Corona-Krisentreffen der Bundesregierung mit Vertretern der Luftfahrtbranche fielen die Aktien von Lufthansa Börsen-Chart zeigen (minus13 Prozent) Air France-KLM Börsen-Chart zeigen und der British Airways-Mutter IAG Börsen-Chart zeigen sowie der Billig-Flieger Ryanair Börsen-Chart zeigen und EasyJet um bis einem Drittel.

mit dpa und reuters