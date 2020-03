Absturz an den Börsen: Der Dow Jones schließt am Donnerstag auf Tagestief und verliert 2545 Punkte

Crash an den US-Börsen: An der Wall Street verliert der Dow Jones am Donnerstag mehr als 2500 Punkte - trotz eines weiteren Hilfsprogramms der Fed. Dem Dax droht am Freitag der Sturz unter die Marke von 9000 Punkten.

Kurssturz auch in den USA: Der US-Aktienindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen hat angesichts der Coronavirus-Krise bis Handelsschluss mehr als 11 Prozent verloren und damit den schwersten Einbruch seit 33 Jahren erlitten. Der Dow Jones büßte am Donnerstag 2676 Punkte ein und fiel unter die Marke von 21.000 Punkten. Es war der stärkste Verlust seit dem Börsencrash vom Oktober 1987. Fast ebenso starke Verluste erlitten der Technologie-Index Nasdaq Börsen-Chart zeigen und der Leitindex S&P 500.

Für den Dax sind das erneut schlechte Nachrichten. Der deutsche Leitindex, der am Donnerstag mit einem Verlust von mehr als 1000 Punkten unter die Marke von 10.000 Zählern gerutscht war, droht am Freitag auch die Marke von 9000 Punkten zu unterschreiten.

Hilfsprogramm von Fed und EZB ohne Wirkung

Die New Yorker Zentralbank hatte am Donnerstag vergeblich versucht, den Kursverlust zu stoppen. Sie kündigte an, in dieser Woche 1,5 Billionen Dollar in die Finanzmärkte zu pumpen. Das führte aber nur zu einer kurzzeitigen Erholung der Aktienkurse. Ebenso wie zuvor bei der EZB verpuffte das Hilfsprogramm zunächst ohne Wirkung.

Das Coronavirus sorgt bei Anlegern weltweit für Panik und hat die Börsen auf Talfahrt geschickt. In Frankfurt am Main schloss der Deutsche Aktienindex (Dax) am Donnerstag mit einem Minus von 12,24 Prozent. Das war der stärkste Tagesverlust seit 1989. Seit Anfang des Jahres sackte der Dax damit um mehr als 30 Prozent ab.

Kosten für Zahlungsausfall-Versicherungen schießen hoch

Die Furcht vor einer Rezession und einer Pleitewelle trieb die Kosten für Versicherungen gegen Zahlungsausfälle in die Höhe. Der Markit iTraxx Crossover-Index stieg auf ein Siebeneinhalb-Jahres-Hoch. Gleichzeitig gingen die europäischen Finanzwerte erneut auf Talfahrt. Ihr Index brach um mehr als 13 Prozent ein.

Am Rohölmarkt verhagelte neben dem Konjunkturpessimismus der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland Investoren die Stimmung. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 6,8 Prozent auf 33,34 Dollar je Barrel (159 Liter). "Sollte der Kampf um Marktanteile nicht stoppen, wird Brent zum Jahresende bei etwa 20 Dollar liegen", sagte Robert Ryan, Chef-Anlagestratege für Energie beim Research-Haus BCA.

Ölpreis bricht ein, Pleitewelle bei US-Schieferölförderern droht

Dies drückte den Index für die europäische Öl- und Gas-Branche auf den tiefsten Stand seit 22 Jahren. Ihre US-Rivalen Chevron Börsen-Chart zeigen und Exxon Mobil Börsen-Chart zeigen büßten bis zu 8,1 Prozent ein. Bei anhaltend niedrigen Preisen drohe eine Pleitewelle bei den US-Schieferölförderern, warnte Hussein Sayed, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses FXTM. Diese haben wegen des aufwendigen Fracking-Verfahren relativ hohe Kosten. Aus der Branche brachen Titel wie Marathon, Apache oder Occidental um bis zu 18 Prozent ein.

Flucht in die "sicheren Häfen"

Vor diesem Hintergrund flüchteten Anleger in "sichere Häfen". Dies drückte die Renditen der zweijährigen Titel aus Deutschland und den USA auf Rekordtiefs von minus 1,020 beziehungsweise plus 0,378 Prozent. Die "Antikrisen-Währung" Gold konnte ihre anfänglichen Gewinne jedoch nicht halten und verbilligte sich um 3,3 Prozent auf 1580,14 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Börsianern zufolge dämpfe die Aufwertung des Dollar die Nachfrage, weil er das Edelmetall für Investoren außerhalb der USA verteuere. Außerdem könnten einige von ihnen zu Verkäufen gezwungen sein, um Verluste in anderen Anlageklassen auszugleichen.

In Japan waren am Donnerstag alle größeren Indizes auf ein drei-Jahres-Tief ein. Der Nikkei Börsen-Chart zeigengab im Verlauf mehr als 5 Prozent nach und schloss letztlich 4,4 Prozent schwächer. Der breiter gefasste Topix-Index Börsen-Chart zeigensank um rund 5 Prozent. Der Nikkei Volatilitäts-Index sprang um 10 Prozent auf 52,09 Zähler, der höchste Wert seit 2011.

WHO stuft Verbreitung des Virus mittlerweile als Pandemie ein

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am Vortag die Verbreitung des neuen Coronavirus mittlerweile als Pandemie eingestuft. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Tedros kritisierte fehlendes Handeln durch die Staaten weltweit. "Wir haben die Alarmglocken laut und deutlich geläutet", erklärte der WHO-Chef.

Stratege Francois Trahan von der Bank UBS sagte: "Die Unsicherheit mit Blick auf die Gewinne der Unternehmen ist derzeit so groß, dass die Aktienkurse kaum Chancen auf Erholung haben". Schon vor dem Ausbruch der Epidemie seien die Aktienmärkte hoch bewertet und anfällig für eine Korrektur gewesen. Wegen des Virus habe diese Korrektur nun dramatische Ausmaße angenommen.

mit dpa und reuters