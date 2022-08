Die Regierungen in Peking und Washington verhandeln über eine Lösung in dem Streit. Die USA fordern einen vollständigen Einblick in die Bücher und die Prüfungsunterlagen chinesischer Unternehmen, die in New York gelistet sind, China verweigert das aber mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Die fünf Firmen gingen auf das Thema in ihren Mitteilungen nicht ein. Die in New York gehandelten Volumina seien gering. PetroChina erklärte, ihr Kapitalbedarf ließe sich auch über die Börsen in Shanghai und Hongkong decken, die auch "die Interessen der Anleger besser schützen".