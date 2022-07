Die Doppelfunktion stellt Bernstein Research zufolge ein zentrales Argument des milliardenschweren Porsche-Teilbörsengangs in Frage: mehr unternehmerische Freiheit zur Steigerung des Wertes von Porsche mit Renditen von mehr als 20 Prozent, wie von Blume nur wenige Tage vor dem Sturz von Diess erst herausgestellt.

Die Interessen der Akteure in Wolfsburg und bei der Porsche AG seien womöglich nicht deckungsgleich mit denen des Kapitalmarktes. Die zu Tage tretenden Probleme der Unternehmensführung bei Volkswagen könnten zu Abschlägen am Porsche-Aktienkurs beim Gang aufs Börsenparket führen. Solche Bedenken hatten am Montag bereits die Deutsche-Bank-Investmenttochter DWS, das Sparkassen-Fondshaus Deka und der Kleinaktionärsverband DSW gegenüber Reuters geäußert.