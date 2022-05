Fed-Chef Jerome Powell: Es wird erwartet, dass die Fed am Mittwoch den Leitzins um 50 Basispunkte erhöhen wird. Dies sorgt für Bewegung am Anleihemarkt

Die US-Notenbank prescht voran, und nicht wenige Anleihen-Investoren erwarten, dass die Währungshüter jenseits des Atlantiks, die Zinsen noch sehr viel schneller erhöhen werden. Das trieb zuletzt nicht nur die Rendite von US-Bonds in die Höhe, auch die Renditen deutscher Staatsanleihen legten deutlich zu, weil Investoren sie aus ihren Depots fegten. In der Spitze kletterte am Dienstag die Rendite der maßgeblichen zehnjährigen Bundesanleihe erstmals seit knapp sieben Jahren über die Marke von einem Prozent auf 1,016 Prozent.

In den USA hielten sich entsprechende Papiere wegen der Aussicht auf kräftige Zinserhöhungen auch am Dienstag knapp über der Marke von 3 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. "Eine derart dynamische Aufwärtsentwicklung der Staatsanleiherenditen gab es zuletzt in den Jahren 1999 und 1994", kommentierte LBBW-Analyst Elmar Völker. Es spreche viel für einen weiteren Anstieg der Renditen.

Die Frage sei mit Blick auf Mittwoch nun vielmehr, welches Tempo Powell für die darauffolgenden Zinserhöhungen signalisieren werde, sagte Jens Franck, Chef-Portfoliomanager des Vermögensverwalters NordIX. Börsianer erwarten, dass die Fed den Leitzins bis zum Jahresende auf eine Bandbreite zwischen 2,75 und 3,0 Prozent anheben wird. Einzelne Marktteilnehmer erwarten gar 3,5 Prozent. Die Inflationsrate im Euroraum ist mit 7,4 Prozent nicht viel niedriger als in den USA. Gleichwohl zögerte die Europäische Zentralbank (EZB) lange damit, ihre Geldpolitik anzupassen. Mitte April noch beließ die EZB den Leitzins bei 0 Prozent und kündigte an, in einem ersten Schritt bis zum Sommer ihre milliardenschweren Anleihenkäufe auslaufen lassen.

"Die EZB muss die Preise stabil halten [...] Da gibt es überhaupt nichts zu debattieren." Ökonom Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchener Ifo-Instiuts von 1999 bis 2016

Dass die EZB trotz immenser Verschuldung einiger Mitgliedsländer angesichts der hohen Inflation in der Pflicht steht, die Zinsen zu erhöhen, steht für den Ökonomen Hans-Werner Sinn (74) außer Frage. Im Interview mit Merkur.de sagt der ehemalige Ifo-Chef: "Das Mandat ist ganz eindeutig im Maastrichter Vertrag geregelt: Die EZB muss die Preise stabil halten und darf keine Abwägung mit anderen Zielen wie zum Beispiel Wachstum oder Vollbeschäftigung vornehmen. Hier gibt es überhaupt nichts zu debattieren. Die EZB muss handeln und die Preise stabilisieren." Das geeignete Instrumentarium dazu seien nun einmal höhere Zinsen. Die EZB habe durch ihre Anleihenkäufe die Preissteigerung auch "sehr wohl mit verursacht" und durch ihr Zögern "eine Abwertung des Euro verursacht" - um den Preis besagter importierter Inflation.

Andere Zentralbanken haben längst ihre lockere Geldpolitik aufgegeben und der Inflation den Kampf angesagt. Sie straffen die geldpolitischen Zügel oder haben dies angekündigt. So wird erwartet, dass die Bank of England in dieser Woche zum vierten Mal im Verlauf der Corona-Pandemie die Zinsen erhöhen wird. Und selbst die für eine vorsichtige Zinspolitik bekannte australische Australiens erhöhte am Dienstag den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,35 Prozent. Analysten hatten mit einem kleineren Zinsschritt gerechnet. Die Notenbanker in Sydney ließen laut Agenturberichten durchblicken, dass im Kampf gegen die Inflation weitere Zinserhöhungen folgen dürften.