An Stockholmer Börse Volvo plant offenbar Milliarden-Börsengang

Vor wenigen Jahren wollte die chinesische Geely-Gruppe ihre Tochter Volvo schon einmal an die Börse bringen - jetzt wird es offenbar ernst: Der traditionsreiche Autobauer plant ein Milliarden-IPO in Stockholm, und zwar schon in Kürze.