Geld für 5G-Ausbau Vodafone will seine Funkmasten in Frankfurt an die Börse bringen

Für Investoren gelten sie als attraktiv, und Telekom-Konzerne entlasten so ihre Bilanz, nehmen Geld für den 5G-Ausbau ein. Deshalb will Vodafone seine Funkmasten-Sparte 2021 an die Börse bringen - in Frankfurt.