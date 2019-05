WeWork



WeWork ist ein US-Unternehmen, das Co-Working-Spaces zur Verfügung stellt, also Arbeitsplätze, Büroraum und Logistik für Freiberufler, Firmen und Selbstständige. Gegründet wurde WeWork 2010, seinen Sitz hat das Startup in New York.



Inzwischen bietet WeWork seinen Service in mehr als 15 Ländern an, darunter Indien, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Der Vision Fund investierte gemeinsam mit Softbank mehr als 10 Milliarden Dollar.