Die Renditen von US-Staatsanleihen kletterten in der Folge auf den höchsten Stand seit November 2022 – die Benchmark-Rendite 10-jähriger US-Bonds zog auf knapp 4,2 Prozent an. Zugleich fielen die Kurse der Papiere, womit sich ein Großteil der in diesem Jahr bislang aufgelaufenen Gewinne am Treasury-Markt in Luft auflöste.