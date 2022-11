Sorge um ein zu starkes Abwürgen der Wirtschaft wächst

Die Zinsentscheidung an diesem Mittwoch wird den Leitzins weiter in den "restriktiven" Bereich verschieben, was bedeutet, dass er die Wirtschaftstätigkeit noch stärker bremsen wird. Umso eindringlicher diskutieren Ökonomen in den USA darüber, wann die Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen sollte, zumal es eine Weile dauert, bis Änderungen der Geldpolitik auf die Wirtschaft durchschlagen, schreibt die "Finanical Times" .