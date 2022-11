Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation in den USA den Leitzins erneut deutlich erhöht. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld steigt um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von jetzt 3,75 bis 4 Prozent, teilte die Federal Reserve nach ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwochabend mit. Es ist der vierte Jumbo-Zinsschritt der Fed in Folge. Seit März hat die US-Notenbank Federal Reserve damit den Leitzins um 3 Prozent erhöht, es ist bereits die sechste Zinserhöhung in diesem Jahr.

Mit welchem Tempo die einflussreichste Zentralbank der Welt auf ihrem Zinserhöhungskurs voranschreiten will, ist offen. Da die Inflation in den USA nur langsam zurückgeht, bleibt der Handlungsdruck der Fed hoch: Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt immer wieder bestätigt, mit den Zinserhöhungen so lange fortzufahren, bis die Inflation in den USA wieder unter Kontrolle sei.

Zuletzt lag im September die Inflationsrate in den USA noch bei 8,2 Prozent. Das ist immer noch rund viermal so hoch wie von der Notenbank für die US-Wirtschaft angestrebt. Eine merkliche Abschwächung der Preisdynamik ist trotz der jüngsten Zinserhöhungen bisher nicht zu beobachten. Der Mangel an Arbeitskräften treibt die Löhne zusätzlich in die Höhe und stützt die Inflationsentwicklung.

Nach der vorherigen Zinssitzung im September hatte Fed-Chef Jerome Powell gesagt, dass es "irgendwann" angebracht sein werde, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen. Es müsse dann Bilanz darüber gezogen werden, wie sich der stärkste Anstieg der Kreditkosten seit 40 Jahren auf die Wirtschaft auswirke. Wann dieser Punkt erreicht ist und welche Kriterien dafür gelten, dürfte im über die Zinsen beratenden Offenmarktausschuss der Fed weiterhin einer der zentralen Diskussionspunkte sein.

Dies betrifft auch die Dezember-Zinssitzung der US-Notenbank. Ob dann ein fünfter großer Zinsschritt der Fed folgen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt offen. "Es scheint im Ausschuss noch kein Konsens zu bestehen über die bevorzugte Höhe einer Anhebung im Dezember", meinen etwa die Experten des japanischen Finanzhauses Nomura. Die Europäische Zentralbank EZB hinkt mit ihren Zinserhöhungen der Fed noch hinterher. In der Euro-Zone beträgt das Zinsniveau aktuell 2,0 Prozent.

Inflation bestimmendes Thema bei Kongresswahlen am Dienstag

Mit Blick auf die Kongresswahlen am 8. November sind die Verbraucherpreise auch eine Belastung für Präsident Joe Biden und seine Demokraten. Bei den Wahlen könnten die Demokraten ihre ohnehin knappe Mehrheit im Kongress verlieren.