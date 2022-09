In den USA war die Inflation im Juni auf 9,1 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren. Im Juli ging sie zwar leicht auf 8,5 Prozent zurück und im August auf 8,3 Prozent im Jahresvergleich. Das ist nach Einschätzung der Fed aber noch immer viel zu hoch.

US-Börsen geben weiter nach

An den Börsen galt die Erhöhung um 0,75 Prozent als eingepreist. Dow Jones und Nasdaq drehten unmittelbar nach der Fed-Entscheidung erneut ins Minus. Der Nasdaq 100 verlor binnen weniger Minuten rund 200 Punkte. Auch der Dow Jones rutschte deutlich in die Verlustzone. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Börsen in Erwartung der Zinserhöhung bereits deutlich nachgegeben.