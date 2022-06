Seine kritische Einstellung gegenüber digitalen Währungen ist hinreichend bekannt. So betitelte Gary Gensler (64), Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC), den Kryptomarkt schon mal als "wilden Westen". Nun äußerte er sich erneut negativ – gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters warnte Gensler die Investoren am Kryptomarkt davor, auf zu hohe Renditeversprechen insbesondere von Krypto-Lending-Plattformen zu setzen.