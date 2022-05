Tesla-Chef Elon Musk gelingt es bei der angestrebten Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter zusehends, den Anteil eigenen Geldes zur Finanzierung des 44 Milliarden Dollar schweren Deals zu senken. Wie die "Financial Times" und das "Wall Street Journal" berichten, hat sich Musk 7,14 Milliarden Dollar von einer Investorengruppe gesichert. Der Tesla-Chef hatte bereits zu Wochenbeginn erklärt , dass er private und institutionelle Investoren bei der Übernahme mit ins Boot holen wolle.

Der Gruppe gehören 19 Investoren an: unter anderem der Orcale-Gründer und Milliardär Larry Ellison, die Kryptobörse Binance und die Vermögensverwalter Fidelity, Brookfield und Sequoia Capital. Auch habe sich der saudi-arabische Investor Prinz Alwaleed bin Talal , der sich ursprünglich gegen die Übernahme ausgesprochen hatte, nun verpflichtet, seinen Anteil in Höhe von knapp 1,9 Milliarden Dollar im Unternehmen zu belassen, anstatt sich auszahlen zu lassen.

Die größte Summe frischen Geldes steuert den Berichten zufolge Ellison mit einer Milliarde Dollar bei. Die Risikokapitalfirma Sequoia stelle 800 Milloinen Dollar und eine in Dubai ansässige Tech-Investmentfirma namens VyCapital stelle 700 Millionen Dollar zur Verfügung. Binance überweise dem Twitter-Großaktionär Musk 500 Millionen Dollar.

Laut "Financial Times" will Musk bei der Twitter-Übernahme weitere Investoren mit ins Boot holen: unter anderem den milliardenschweren Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey, der seine bestehenden Aktien ebenfalls in die Übernahme einbrinen könne, heißt es.

Aktien von Twitter stiegen vorbörslich um rund 3 Prozent auf 50,5 Dollar, sie liegen damit aber immer noch unter Musks Angebot von 54,20 Dollar je Aktie.