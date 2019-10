Die US-Drohung heftiger Sanktionen gegen die Türkei macht die Anleger nervös. Der Leitindex der Istanbuler Börse, der ISE National 100, verlor am Montagnachmittag rund 4,5 Prozent. Türkische Banken-Aktien waren besonders betroffen, gaben im Schnitt noch mehr nach.

Auch die Anleihen des südeuropäischen Landes flogen aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel um rund einen Prozentpunkt in die Höhe auf 15,42 Prozent. Die Kosten für die Absicherung von Staatsanleihen gegen Zahlungsausfälle erreichten ein Sechs-Wochen-Hoch.

Der Verkaufsdruck auf die türkische Lira verteuerte den Dollar und den Euro am Montag um jeweils etwa ein halbes Prozent auf 5,9315 beziehungsweise 6,5358 Lira.

Türkische Lira erneut stark unter Druck

Die türkische Lira war bereits im vergangenen Jahr von einer Krise heimgesucht worden. Seit Jahresbeginn fiel sie um mehr als 12 Prozent gefallen, allein seit der Invasion türkischer Truppen in Nordsyrien um 5 Prozent.

Die Türkei steht wegen ihrer seit einigen Tagen laufenden Offensive in Syrien international in der Kritik. Viele Händler und Investoren meinen aber, dass sie an Sanktionen erst glaubten, wenn diese auch tatsächlich eintreten würden: "Nachdem US-Präsident Donald Trump im Streit um den Kauf des russischen Flugabwehr-Systems S-400 vorgeführt wurde, glauben Anleger nicht, dass er den Schneid hat, die Türkei mit größeren Sanktionen zu belegen", sagte Timothy Ash, Chef-Analyst für Schwellenländer beim Vermögensverwalter Blue Bay.

Die USA hatten im Sommer türkische Piloten aus dem Trainingsprogramm für F-35-Kampfjets ausgeschlossen und die Lieferung weiterer Maschinen gestoppt, auf weitere Sanktionen gegen den Nato-Partner aber verzichtet.

Sanktionen der EU könnten Türkei vorerst mehr schaden als US-Sanktionen

Gleichwohl glauben einzelne Wirtschaftsexperten, dass Sanktionen die wirtschaftliche Erholung der Türkei beeinträchtigen könnten, insbesondere wenn ein längerer Kampf die Handelsbeziehungen der Türkei mit Europa unter Druck setzte. Die Importe und Exporte der Türkei mit Europa beliefen sich 2017 auf 155 Milliarden Euro (171 Milliarden US-Dollar) gegenüber 20 Milliarden US-Dollar in den USA. Vor dem Einmarsch des Militärs hatten die Türkei und die Vereinigten Staaten, sie wollten den jährlichen Handel auf 100 Milliarden Dollar steigern.

Zur Großbildansicht SEDAT SUNA/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Türkische Börse in Istanbul

Inanc Sozer, Chefökonom bei der türkischen Macroview Consulting, betonte, angesichts der drohenden Sanktionen würde er ein Nullwachstum in diesem Jahr als "Erfolg" betrachten. "Aber wenn die USA nächstes Jahr Sanktionen verhängen, werden wir wieder von einer Schrumpfung sprechen, die etwa 5 Prozent betragen könnte", zitierte der englischsprachige Reuters-Dienst den Experten.

Die türkische Wirtschaft sei "sehr fragil". Sanktionen könnten die Hersteller in der Türkei stark unter Druck setzen, erklärte der Ökonom weiter. Erste Anzeichen gibt es bereits: Die kalenderbereinigte Industrieproduktion der Türkei, die weitgehend als Vorläufer der Wachstumszahlen angesehen wird, ging im August gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent zurück - und damit stärker als erwartet, wie die Daten am Montag zeigten.