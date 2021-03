Nah am Rekordtief Türkische Lira stürzt nach Absetzung des Notenbankchefs ab

In der Türkei haben die Finanzmärkte am Montag geschockt auf die Entlassung des Zentralbankchefs durch Präsident Erdoğan reagiert. Sowohl die türkische Währung, als auch die Börse in Istanbul und die Staatsanleihen des Schwellenlandes gerieten massiv unter Druck.