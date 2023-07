Am Donnerstag kündigte die Zentralbank an, die Straffung der Geldpolitik werde, wenn nötig schrittweise verstärkt, bis eine "deutliche Verbesserung der Inflationsaussichten" eintrete. Die Inflation in der Türkei liegt nach offiziellen Zahlen weiterhin bei nahezu 40 Prozent. Unabhängige Beobachter bezweifeln diese Angaben und gehen sogar von mehr als 100 Prozent Teuerungsrate aus.