Auf der Suche nach neuen Finanzinvestoren hat Toshiba laut Medienberichten einem von Japan Industrial Partners (JIP) geführten Konsortium den Status des bevorzugten Bieters gegeben. Die in Tokio ansässige Investmentgruppe möchte Toshiba in Partnerschaft mit Unternehmen wie Orix und Chubu Electric Power übernehmen, berichtete "Nikkei Asia" bereits in der Nacht zu Mittwoch. Das Konsortium sei bereit, 19 Milliarden US-Dollar zu zahlen, ergänzte die Nachrichtenagentur Kyodo in der Nacht zu Donnerstag. Das wäre ein Aufschlag von 26 Prozent auf den Schlusskurs von Mittwoch. Die Aktien des japanischen Technologiekonzerns Toshiba stiegen nach den Berichten um 7 Prozent.