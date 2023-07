Die Erstnotiz ist für diesen Freitag (7. Juli) geplant. Ende Juni war die Preisspanne für den Hersteller von Elektrolyseuren für die Produktion von Wasserstoff auf je 19 bis 21,50 Euro festgesetzt worden.

Thyssenkrupp will langfristig die Mehrheit an seiner Tochter halten, an der auch der italienische Konzern De Nora beteiligt ist. Thyssenkrupp hält rund 66 Prozent der Anteile an Nucera, De Nora 34 Prozent. Die Essener hatten für Nucera bereits im vergangenen Jahr einen Börsengang ins Auge gefasst, wegen der volatilen Marktbedingungen dann aber zunächst davon Abstand genommen.