Tesla-Fabrik in Shanghai: Wegen des Coronavirus könnte es zu verzögerten Auslieferungen der Fahrzeuge kommen

Der Höhenflug der Tesla-Aktie Börsen-Chart zeigen scheint vorerst ein Ende zu finden. Die Papiere des US-Elektroautobauers gaben am Mittwoch vorbörslich gut 4 Prozent auf 850 Dollar nach. Am Dienstag hatten die Aktien den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht.

Ein hochrangiger Manager sagte, die für Anfang Februar geplante Auslieferung von in China gefertigten Model 3 könnte sich wegen des Coronavirus verzögern. Das Werk in Shanghai bleibe bis zum 10. Februar geschlossen. Allerdings haben auch andere Autobauer und Industrieunternehmen die Neujahresferien verlängert.

Zu Wochenanfang hatten die Tesla-Aktien mit einem Kursplus von 20 Prozent den größten Tagesgewinn seit 2013 geschafft. Am Dienstag legten die Papiere weitere 13,7 Prozent auf 887 Dollar zu. Im Handelsverlauf am Dienstag hatte das Papier zwischenzeitlich sogar 950 Dollar markiert - bis dann die Anleger binnen Minuten Kasse machten und die Aktie wieder unter die Marke von 900 Dollar drückten.

Lesen Sie auch: Tesla-Shortseller verlieren Milliarden Dollar

Der Elektroautopionier ist an der Börse fast 160 Milliarden Dollar wert und damit weit mehr als die deutschen Vorzeigefirmen BMW Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Börsen-Chart zeigen zusammen. Anleger trauen dem Konzern aus dem Silicon Valley mittlerweile zu, mit batteriegetriebenen Autos fortgesetzt Gewinne zu erwirtschaften. Das allerdings ist Tesla in seiner 16 Jahre währenden Geschichte erst wenige Quartale gelungen.

Zugleich sehen einzelne Analysten Tesla gegenüber deutlich größeren Wettbewerbern wie Volkswagen klar im Vorteil. Sie erwarten nicht nur einen rasanten Anstieg der Elektroauto-Verkäufe, sondern trauen Tesla auch zu, diesen Markt dauerhaft anzuführen. Tesla sei den Wettbewerbern Jahre voraus und in der Lage, die Produktionskosten noch deutlich zu senken. Tesla könne so mittelfristig Gewinnmargen von bis zu 40 Prozent erwirtschaften.

Massenhersteller in der Autoindustrie schaffen derzeit gerade mal Margen von etwa 10 Prozent, selbst Luxussportwagenbauer wie Ferrari kommen allenfalls auf Gewinnmargen von bis zu 25 Prozent.

Analysten der US-Investmentfirma ARK lehnen sich bei ihren Kursprojektionen dann auch sehr weit aus dem Fenster und trauen der Aktie von Tesla bis zum Jahr 2024 rund 7000 Dollar zu. Tesla sei nicht mit einem herkömmlichen Autobauer zu vergleichen, sondern vielmehr als Technologie-Revolutionär zu verstehen, der viele Facetten des menschlichen Lebens auf den Kopf stellen werde.

rei