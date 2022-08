Musk erklärte vor den Anteilseignern, Tesla wolle künftig jedes Jahr zwei Millionen Elektroautos produzieren und kündigte zugleich den Bau einer neuen Fabrik an. Einen möglichen Standort der neuen Fabrik nannte Musk nicht. Seinen Aussagen zufolge könnte Tesla in einigen Jahren bis zu zwölf Gigafactories betreiben. Aktuell betreibt Tesla Fabriken in Kalifornien und Shanghai und baut zwei weitere in Austin, Texas und nahe Berlin auf.