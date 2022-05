Autopilot-Unfälle und Rassismus-Vorwürfe Tesla fliegt aus dem S&P-Nachhaltigkeitsindex

Der Elektroautobauer Tesla ist aus dem Aktienindex S&P 500 ESG für angeblich nachhaltige Investments gestrichen worden. Vorstandschef Elon Musk (50) reagierte umgehend und bezeichnete die Anlagekategorie ESG am Mittwoch in einem Tweet als "Schwindel". Zudem warf der Tech-Milliardär dem Index-Anbieter vor, seine Integrität verloren zu haben.

S&P Dow Jones Indices erläuterte die Entscheidung in einem Firmenblog. Es gebe "viele Gründe", dass Tesla – trotz der selbsterklärten Mission, den Übergang zur nachhaltigen Energie zu beschleunigen – nicht mehr in den S&P 500 ESG Index gehöre. Dazu zählten Rassismus-Vorwürfe und Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen in Teslas US-Autofabrik sowie der Umgang mit Untersuchungen zu teilweise tödlichen Unfällen in Verbindung mit dem Fahrassistenten "Autopilot" , erklärte S&P-Analystin Margaret Dorn. Trotzdem sei Teslas Nachhaltigkeitsranking im vergangenen Jahr relativ stabil geblieben. Doch der Rest der Autobranche habe sich deutlich verbessert, wodurch Tesla im Vergleich abgerutscht sei.