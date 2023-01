Der Tesla-Chef seinerseits weist Bedenken hinsichtlich Tesla zurück und wiederholte zuletzt auf Twitter seine Kritik an der US-Notenbank Fed dafür, dass sie die Zinssätze im schnellsten Tempo seit einer Generation erhöht hat. "Tesla läuft besser denn je!", schrieb Musk am 16. Dezember auf Twitter. "Wir haben keine Kontrolle über die Federal Reserve. Das ist das eigentliche Problem."

Musk, der bereits in der Vergangenheit in großem Umfang Kredite für seine Tesla-Beteiligung aufgenommen hat, warnte jedoch zuletzt auch vor den Gefahren von geliehenem Geld in panikartigen Märkten. "Ich rate Leuten, in einem volatilen Aktienmarkt keine Margin-Schulden zu machen und vom Standpunkt des Bargelds aus gesehen, das Pulver trocken zu halten", sagte Musk laut "Bloomberg" kürzlich in einem Podcast. "Man kann in einem Abwärtsmarkt einige ziemlich extreme Dinge erleben.