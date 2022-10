Obwohl der weltgrößte Elektroautobauer Tesla im dritten Quartal 2022 einen neuen Auslieferungsrekord aufgestellt hat, zeigten sich Analysten enttäuscht. Sie hatten für den Berichtszeitraum mit deutlich mehr Fahrzeugen gerechnet, doch das US-Unternehmen wurde durch Logistikprobleme und Produktionsunterbrechungen wegen eines Corona-Lockdowns in seinem Werk in Shanghai ausgebremst. In der Folge verlor die Tesla-Aktie am Montag mehr als 8 Prozent an Wert.