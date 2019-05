Der Abwärtstrend der Tesla-Aktie Börsen-Chart zeigen bereitet Elon Musk Kopfzerbrechen. Am Dienstag setzte das Papier des Elektroautobauers, das Ende 2018 noch rund 380 Dollar gekostet hatte, seine Talfahrt mit einem Verlust von mehr als 3 Prozent fort und droht unter die Marke von 200 US-Dollar zu fallen.

Angesichts des Kursrutsches beeilen sich Analysten, ihre Kursziele nach unten anzupassen, und verstärken auf diese Weise durch negative Kommentare den Verkaufsdruck bei Tesla. Inzwischen summiert sich das Minus seit Jahresbeginn auf rund 40 Prozent. Der Technologie-Index Nasdaq legte im gleichen Zeitraum rund 16 Prozent zu.

"Im Vergleich zum kurzfristigen Bedarf ist Tesla Börsen-Chart zeigen zu stark gewachsen", kritisierte Analyst Adam Jonas von der Bank Morgan Stanley. Der Aderlass im Management, Preisnachlässe und die angekündigten Sparmaßnahmen zeichneten das Bild eines Unternehmens, das unter Druck stehe. Firmenchef Elon Musk hatte zuletzt in einer Mail an die Tesla-Mitarbeiter "Hardcore" Maßnahmen angekündigt, um die Kosten in den Griff zu bekommen.

Morgan Stanley: Tesla könnte im Extremfall bis auf 10 Dollar je Aktie fallen

Angesichts der hohen Schuldenlast und der Abhängigkeit von der Nachfrage aus China, die wegen des Handelsstreits mit den USA einbrechen könnte, müsse im schlimmsten Fall mit einem Absturz der Tesla-Aktie bis auf zehn Dollar gerechnet werden, führt Morgan-Stanley-Analyst Jonas weiter aus. Dieses Kursziel von 10 Dollar gelte jedoch nur in einem negativen "Extremszenario", schränkt der Analyst ein. Sein aktuelles Kursziel liege bei 230 Dollar, fügte Jonas hinzu.

Elon Musk schreibt Brandbrief: "Es sind Hardcore-Maßnahmen erforderlich"

Neben den Absatz-Sorgen leide Tesla unter einem Glaubwürdigkeitsdefizit, konstatierte Analyst Ben Kallo vom Vermögensverwalter Baird. Dies hänge unter anderem mit der missglückten Kommunikationspolitik von Firmenchef Elon Musk zusammen. Es werde voraussichtlich Wochen oder gar Monate dauern, bis Tesla dies überwunden habe. Er senkte sein Kursziel auf 340 von 400 Dollar.

Im Video: So fahren die Tesla-Konkurrenten

An der Einstufung "Outperform" halte er aber fest, betonte Kallo. Dank neuer Produkte und einer besseren Ertragskraft werde sich die Tesla-Aktie längerfristig überdurchschnittlich entwickeln.

la/reuters