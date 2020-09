E-Mail an Mitarbeiter Musk munkelt von Rekordauslieferungen bei Tesla

Aktien brechen auf breiter Front ein, doch niemand versteht es so gut wie Tesla-Chef Elon Musk, Aktionäre bei der Stange zu halten. In einer Mail an die Mitarbeiter munkelt er von möglichen Rekordauslieferungen - und Anleger reagieren.