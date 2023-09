Eine Beteiligung von Saudi Telecom (STC) an Telefónica hat am Mittwoch die Papiere der Spanier angetrieben. Am Vormittag stieg der Kurs in Madrid um 1,9 Prozent auf 3,82 Euro. Der spanische Leitindex Ibex 35 gab um 0,5 Prozent nach. STC-Titel büßten dagegen an der Börse Riad rund 2 Prozent ein.